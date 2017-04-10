بعد حرق سيارته.. العراقي كرار جاسم يغادر ناديه الإيراني

المصدر: إرم نيوز

أعلن أيوب ذو الفقاري المشرف على إدارة تراكتور سازي تبريز أحد أهم الأندية الإيرانية، أن اللاعب العراقي كرار جاسم قرر مغادرة النادي وإيران بشكل نهائي عقب مهاجمة منزله في الـ29 من مارس الماضي وإحراق سيارته الشخصية.

وقال ذو الفقاري في تصريح لوسائل إعلام رياضية إيرانية، اليوم الاثنين، إن لاعب نادي تراكتور سازي تبريز العراقي كرار جاسم أبلغ إدارة الناي أمس الأحد، إنه قرر مغادرة الدوري الإيراني بشكل نهائي بسبب عدم قدرته على تحمل المتاعب والصعاب والتحديات التي واجهها خلال وجوده في إيران.

ورجح المشرف على إدارة تراكتور سازي تبريز، أن يكون هدف كرار جاسم مغادرة إيران بسبب وجود نية لدى لجنة الانضباط بحرمانه من اللعب في المباراتين المقبلتين بسبب بعض تصرفاته.

وتعرض منزل اللاعب كرار جاسم في الـ 29 من مارس/ آذار الماضي، إلى هجوم ما أدى إلى احتراق سيارته الشخصية التي كانت مركونة في مرآب منزله.

يذكر ان كرار جاسم سبق ان مثل فريق نفط الوسط وقاد الفريق إلى دور الـ16 لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي وأحرز مع الفريق المركز الثاني في الدوري العراقي كما سبق ان مثل عدة أندية منها الوكرة القطري والاستقلال الإيراني وتراكتور سازي خارجياً كما مثل الطلبة والنجف أيضاً.