الأردن.. الوحدات يستنكر أحداث مباراة الفيصلي ويطالب بتطبيق اللوائح

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي الوحدات، تحفّظه على المشاركة في أي مباراة أمام منافسه الفيصلي في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأردني لكرة القدم‎، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين أمس.

وشهدت مباراة الفريقين أمس في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الأردني أحداث شغب واقتحام جماهير الفيصلي لأرض الملعب بعد صافرة النهاية، لتحتفل بفوز فريقها بهدفين مقابل هدف واحد.

وأبدى الوحدات في بيان صحفي، رفضه لبث أهازيج وأناشيد خاصة بمنافسه الفيصلي عبر مكبرات الصوت الخاصة باستاد عمان الدولي، مؤكدًا أنه ليس من العرف الأردني بث أية أهازيج للأندية بعد نهاية المباراة سوى في المباريات النهائية وعند تسليم الكؤوس، وهو ما يعد تحيزًا سافرًا وفق البيان.

وشدد على رفضه إسناد مهمة تنظيم المباراة والإشراف على المنصة الرئيسية لموظفين في الاتحاد من لاعبين سابقين وإداريين بالنادي الفيصلي.

وأشار إلى أنه تم منع جماهير الوحدات من الدخول رغم حيازتهم بطاقات الدخول ورغم وجود المقاعد الفارغة في المساحة المخصصة لهم.

إضافة إلى ذلك اعتبر البيان أن تعامل قوات الدرك مع جماهير الوحدات اتسم بالقسوة والعنف طوال السنين الماضية بدءًا بأحداث القويسمة ومرورًا بأحداث ملعب الزرقاء رغم أن جمهور الوحدات هو الجمهور المثالي بشهادة الأمير علي بن الحسين كما جاء في البيان.

وطالب الوحدات الاتحاد الأردني لكرة القدم بتطبيق نصوص لوائح الاتحاد بحيادية ونزاهة وإنصاف نادي الوحدات باعتبار ما حدث من جانب جماهير الفيصلي شكّل عاملًا نفسًيا ومعنويًا للاعبينا أثّر على عطائهم الطبيعي وعلى مجريات المباراة، وطالب بالتحقيق مع القائمين على الإشراف على تنظيم وإدارة المباراة بدءًا من أسرة مدينة الحسين للشباب ومرورًا باللجنة المعينة من اتحاد كرة القدم للإشراف على المنصة الرئيسة.

كما طالب البيان التلفزيون الأردني بالتحقيق في المخالفات التي شابت بث المباراة مع القائمين على البث.