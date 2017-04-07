طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

غادر، اليوم الجمعة، طاقم التحكيم الدولي الإماراتي بقيادة عمار الجنيبي، حكم الساحة، وأحمد الراشدي المساعد الأول، وعلي راشد النعيمي المساعد الثاني، وفهد الكسار الحكم الرابع، متجهين إلى الأردن لإدارة مباراة الوحدات والفيصلي ضمن مباريات الدوري الأردني لكرة القدم، والتي ستقام غدًا السبت.

واختارت لجنة الحكام في الإمارات هذا الطاقم بناءً على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأكد أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام في الإمارات أن هذا الاختيار دليل على جدارة حكام الإمارات.

وأضاف: “هذا الطاقم يضم مجموعة من حكامنا المميزين، الذين نجحوا من قبل في إدارة الكثير والعديد من المباريات المهمة والحساسة والصعبة في كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، وتأتي هذه المشاركة للدولي عمار الجنيبي بعد مشاركته في إدارة مباراة ويسترن سيدني واريارز الأسترالي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا 2017، والتي أُقيمت في 14 مارس الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول.