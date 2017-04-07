رغم رفع الإيقاف عنه.. سعود المهندي لم يرشح نفسه لعضوية مجلس الفيفا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن المسؤول القطري سعود المهندي لم يرشح نفسه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) رغم رفع الإيقاف الذي كان مفروضًا عليه نظرًا لانتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع فوز المهندي نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري بعضوية مجلس الفيفا عن آسيا لكن الفيفا استبعده من السباق قبل يومين فقط من الموعد المقرر لعقد الانتخابات في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري في جوا الهندية في سبتمبر أيلول الماضي.

ونتيجة لذلك صوت مندوبو الاتحادات لإلغاء الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي وتأجلت الانتخابات بناء على ذلك.

وبعد ذلك بشهرين عاقب الفيفا المهندي بالإيقاف لعام واحد كما فرض عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار تقريبا بدعوى عدم تعاونه كشاهد في تحقيقات.

لكن لجنة الاستئناف بالفيفا ألغت الإيقاف والغرامة أمس الخميس قائلة إنه لا توجد أدلة كافية على مخالفة المهندي ميثاق القيم.

إلا أن القرار جاء متأخرًا بعد انتهاء موعد تقديم طلبات الترشح في 31 يناير كانون الثاني الماضي بينما من المقرر إجراء الانتخابات على أربعة مقاعد خلال انعقاد الجمعية العمومية في البحرين في مايو أيار المقبل.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان حصلت “رويترز” على نسخة منه: “سعود المهندي لم يتقدم بطلب للمنافسة على مقعد في عضوية مجلس الفيفا عن قارة آسيا خلال الانتخابات المقررة في الثامن من مايو 2017.”

وأضاف البيان: “أغلق باب تقديم الطلبات في 31 يناير 2017.”