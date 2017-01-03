الكويت يهزم كاظمة وينتزع الصدارة من القادسية

المصدر: الكويت - إرم نيوز

انتزع الكويت صدارة الدوري المحلي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على كاظمة بفضل ثنائية عبد الهادي خميس في مباراة قمة، اليوم الثلاثاء.

وسجل خميس هدفا في كل شوط ليرفع رصيد الكويت إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن منافسه القادسية.

وتوقف رصيد كاظمة عند 16 نقطة بالمركز الخامس.

وواصل العربي الضغط على منافسيه على القمة بفوزه 4-2 على مضيفه التضامن في وقت سابق اليوم.

وسجل التونسي أمين الشرميطي هدفين كما هز بدر طارق ومحمد فريح الشباك ليرفع العربي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف الكويت والقادسية.

وتوقف رصيد التضامن، الذي لم يستفد من هدفي حمد أمان ومرزوق الجدعان، عند 12 نقطة بالمركز السابع.

كما فاز الجهراء 3-1 على خيطان ليتقدم للمركز العاشر.

وفاز البرقان 3-2 على الساحل لكنه يقبع في المركز قبل الأخير بعدما حقق انتصاره الثاني في عشر مباريات.

ويحتل الساحل المركز التاسع برصيد 11 نقطة.