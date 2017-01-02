بدر الميمني ينضم للجهاز الفني لمنتخب سلطنة عُمان الأولمبي

المصدر: إرم نيوز

قرر مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم تعيين اللاعب السابق بدر الميمني مساعدًا آخر لمدرب المنتخب الأولمبي حمد العزاني.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الاتحاد العُماني في الاستفادة من الكوادر الفنية والإدارية وإعدادها لخدمة الكرة العمانية والاستفادة من اللاعبين السابقين.

وبدر الميمني أحد ألمع نجوم المنتخب العماني حيث خاض العديد من التجارب الاحترافية الخارجية، حيث لعب في دوريات السعودية وقطر.

وبعد اعتزاله اتجه الميمني لمجال التدريب فعمل مساعدًا لمدرب نادي فنجاء ثم انتقل للعمل الإداري ليشغل مساعد لمدير المنتخب الأول لوبيز كارو.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي من حمد العزاني مدربًا ومحمد خميس وبدر الميمني مساعدين للمدرب وصلاح العريمي مديرًا للمنتخب وهارون عامر مدربًا لحراس المرمى بالاضافة الى بقية الجهاز الإداري والطبي.