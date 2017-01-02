هل يمنح المريخ السوداني عضويته للمقيمين في أمريكا؟‎

المصدر: إرم نيوز

قال محمد إلياس الرئيس السابق لنادي المريخ السوداني إنه يؤيد فكرة منح عضوية الفريق لكل محبي الفريق أينما كان مقر تواجدهم.

ويمنع النظام الأساسي للفريق وقانون وزارة الشباب والرياضة السودانية على منح عضوية المريخ لأي شخص مقيم خارج السودان.

وقال الرئيس السابق للمريخ إنه يجب تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة ونظام نادي المريخ بما يسهل منح عضوية الفريق لمشجعي الفريق خارج البلاد.

والمريخ هو ثاني أشهر فريق في السودان بعد الهلال، وسبق أن أحرز لقب بطولة الدوري 20 مرة. بينما أحرز بطولة الكأس 24 مرة كرقم قياسي.