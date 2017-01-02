سلطنة عُمان تراهن على مجمع الرستاق لتنمية شبابها

المصدر: إرم نيوز

أكد الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي، وكيل وزارة الشؤون الرياضية بسلطنة عمان، أن مجمع الرستاق الرياضي سيكون إضافة جديدة للبنية الأساسية الرياضية في السلطنة ويسهم بشكل كبير في تنمية القدرات الرياضية للشباب، لما يحتويه هذا المجمع من مرافق تلبي احتياجات الشباب.

وكان وكيل وزارة الشؤون الرياضية قام، أمس الأحد، بزيارة تفقدية للمجمع الرياضي بولاية الرستاق للوقوف على المراحل التي تم إنجازها في المشروع وسير العمل في المجمع من إنشاءات ومبانٍ رياضية وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها سعادته على جميع المنشآت الرياضية التي تقوم بتنفيذها وزارة الشؤون الرياضية، والإشراف على سير العمل وآخر التطورات الجارية ومراحل التنفيذ، ونسبة الإنجاز.

ويعد مجمع الرستاق الرياضي من أهم المشاريع الحالية في الرياضة العمانية والذي تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون الرياضية ويعتبر صرحا رياضيا مهما لمستقبل الرياضة في السلطنة بشكل عام ومحافظة جنوب الباطنة بشكل خاص ويحظى هذا المشروع باهتمام بارز من قبل الوزارة، وبمتابعة مباشرة وزيارات متتالية لضمان جودة الإنشاء وتقديم ما هو أفضل وأحدث في عالم المنشآت الرياضية.

ويشتمل المشروع على استاد رياضي لكرة القدم وملعب هوكي وملعب كرة قدم معشب للتدريب وملعبين للتنس وحوض سباحة أولمبي مغطى وصالة رياضية متعددة الأغراض وسيتم تجهيز المجمع بمتطلبات النقل التلفزيوني، بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية للرجال وأخرى للنساء ومبنى الإدارة وكذلك مركز للطب الرياضي، وسيكون ملعب كرة القدم وفقا للمواصفات والقياسات الدولية، أما مدرجات الاستاد فسوف تتسع لأكثر من (17) ألف متفرج.

كما سيضم المجمع حسب التصور الأولي حوض سباحة وفقا للقياسات الأولمبية ومدرجات تتسع لأكثر من 800 متفرج، أما الصالة الرياضية المغطاة فستكون وفقا للمقاسات الدولية مخصصة لثلاثة ألعاب وهي كرة اليد والطائرة وكرة السلة مجهزة بمدرجات تتسع لنحو 1100 متفرج.