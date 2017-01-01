شباب الأردن يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري

المصدر: عمّان - إرم نيوز

وضع شباب الأردن حدًا لـ 4 مباريات دون أي انتصار في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بفوزه 3/1 على مضيفه الصريح اليوم الأحد.

وتقدّم الصريح عن طريق صدام الشهابات بعد 17 دقيقة لكن شباب الأردن رد بـ 3 أهداف متتالية.

وأدرك محمد الباشا التعادل قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول قبل أن يسجل مهدي بن ضيف الله ورائد النواطير هدفين في الدقائق العشر الأخيرة.

وتقدّم شباب الأردن للمركز السادس برصيد 13 نقطة من 9 مباريات بفارق 5 نقاط عن الصريح صاحب المركز التاسع.

ويتصدر الجزيرة الترتيب برصيد 22 نقطة متقدمًا بـ 4 نقاط على الوحدات والفيصلي.