الروماني دورينل مونتيانو مديرًا فنيًا جديدًا لزاخو العراقي

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي زاخو العراقي عن تعاقده مع المدرب الروماني، دورينل مونتيانو، الذي سيقود الفريق المشارك في الدوري العراقي الممتاز.

وقال أمين سر النادي، خليل أحمد، في تصريح صحفي: “المدرب الروماني دورينل مونتيانو وصل إلى مدينة زاخو مساء أمس، حيث من المقرر أن يبدأ قريبا مهمة الإشراف على تدريب فريقنا الكروي”.

وتابع: “أحمد والي سيبقى مساعدا للمدرب الروماني في مهمته الجديدة”.

ويعد مونتيانو من مواليد 1968 من دولة رومانيا ودرب أندية عديدة في رومانيا منها (كلوي، نابوكا، أرغيس بيتسي، وكان لاعبا لأندية، دينامو بوخارست وفولسبورغ.

يشار إلى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات فريقي زاخو وأربيل، بسبب تداعيات انسحابهما من الدوري الممتاز، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة النجف وضيفه أربيل.