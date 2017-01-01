المحترف العراقي أحمد ياسين: هربت من ثلوج السويد إلى دفء الدوحة

المصدر: إرم نيوز

أعرب اللاعب العراقي أحمد ياسين، المهاجم الجديد لفريق معيذر القطري، عن ارتياحه الشديد للأجواء الترحيبية الرائعة التي وجدها بناديه الجديد.

وقال ياسين في حوار لصحيفة “الراية” القطرية، إن الأجواء هنا عكس ما هو موجود في السويد حالياً، حيث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والثلوج.

وأكد ياسين أن معيذر لن يهبط لدوري الدرجة الثانية وسنكون جميعاً يداً واحدة من أجل البقاء في الدوري، كما أكد أن علي رحيمة هو من نصحه بخوض تجربة احترافية في دوري النجوم.

وقال ياسين: “كان هناك اتصال مع وكيل أعمالي، وهو الذي طرح عليّ فكرة خوض تجربة احترافية في الدوري القطري، وهي الفكرة التي رحبت بها وتكلمت مع إدارة فريقي عن تسهيل مهمتي وخوض التجربة الجديدة”.

وتابع: “الدوري السويدي توقف تقريباً منذ شهر ونصف الشهر ولن ينطلق إلا في شهر مارس المقبل، وبالتالي فضلت الاحتراف والبقاء في جو المنافسة، على أن أخوض التدريبات فقط، كما أن الجو حالياً في السويد صعب ولا يساعد على ممارسة الكرة بسبب الثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المنخفضة”.

وأشار: “لقد تحدث معي علي رحيمة، اللاعب المخضرم في صفوف الوكرة، والذي أعطاني كل التفاصيل عن الدوري القطري لأنني لا أعرف عنه شيئاً إطلاقاً وقد أكد لي أن الدوري جيد وفيه لاعبون نجوم ومدربون كبار إضافة للبنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية وهو ما جعلني أقبل بالعرض”.

وأتم: “لقد وقعت عقداً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم قابلا للتجديد، حال بقاء الفريق في دوري النجوم ولا يمكنني الحديث عن هذا الآن، ولكن يجب التفكير في كيفية مساعدة الفريق على تحقيق هدفه”.