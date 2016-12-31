الفيصلي يشدد الخناق على الجزيرة في الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

واصل الفيصلي مطاردة الجزيرة متصدر دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بفوزه 2/1 على مضيفه الحسين إربد اليوم السبت.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات متأخرًا بفارق الأهداف عن الوحدات صاحب المركز الثاني – الفائز 2/0 على ذات راس أمس الجمعة – وبـ 4 نقاط وراء الجزيرة الذي تعادل 1/1 مع الرمثا.

ويملك الحسين 13 نقطة في المركز السادس بعد هزيمته الثانية هذا الموسم.

ووضع يوسف الرواشدة الفيصلي في المقدمة بعد 25 دقيقة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن علاء الشقران أدرك التعادل للحسين في الدقيقة 33 من ركلة حرة اصطدمت بالحارس معتز ياسين قبل أن تسكن الشباك.

وحسم أنس الجبارات الفوز للضيوف حينما ارتقى أعلى من المدافعين ليقابل كرة يوسف النبر العرضية من ركلة حرة في الشباك.