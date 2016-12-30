الوحدات يواصل الضغط على الجزيرة في الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

استغل الوحدات حامل لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم تعثر الجزيرة المتصدر بتعادله 1/1 مع الرمثا ليقلص الفارق معه لـ 4 نقاط بعد فوزه 2/0 على ذات راس اليوم الجمعة.

وأنقذ السوري مارديك مارديكيان فريقه الجزيرة من الخسارة بتسجيله هدفًا رائعًا من ركلة مقصية في الدقيقة الأخيرة ليرفع رصيد فريقه إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الوحدات صاحب المركز الثاني.

وتقدم الرمثا بهدف أحمد سمير قبل النهاية بربع ساعة لكن مقصية مارديكيان منحت نقطة واحدة فقط للرمثا ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز السابع.

وأحرز الوحدات هدفين في الشوط الثاني عبر حسن عبدالفتاح في الدقيقة 66 ورجائي عايد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز على ذات راس صاحب المركز قبل الأخير بـ 3 نقاط من 9 مباريات.

وفي مباراة أخرى سحق الأهلي مضيفه البقعة متذيل الترتيب 4/0 ليتقدم للمركز الرابع.

وتستكمل مباريات المرحلة غدًا السبت بمباراتين حيث يستضيف الحسين إربد فريق الفيصلي ويلعب سحاب مع منشية بني حسن.

وتختتم المرحلة بعد غد الأحد بمباراة الصريح وشباب الأردن.