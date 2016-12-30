العراق.. لاعب يعتذر لإدارة وجمهور الطلبة بطريقة فريدة

المصدر: إرم نيوز

حرص إيهاب كاظم لاعب الطلبة العراقي على تقديم الاعتذار لجماهير وإدارة الفريق على تصرفه المعيب تجاه الجماهير في وقت سابق.

وارتدى كاظم قميصًا مكتوبًا عليه عبار الاعتذار: “أعتذر من جمهور الطلبة الوفي، الطلبة روحي”.

وقال كاظم في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة: “جماهير الطلبة هي سر نجاحي، وما كنت لأصل إلى ما وصلت إليه دون دعمهم لي، وأنا أقدّم اعتذاري لكل الجماهير التي تواجدت بالملعب، وكذلك لمن تعذر عليه حضور المباراة”.

وفاز الطلبة على الحدود بهدف دون رد لحساب الجولة 15 من الدوري العراقي.

وأضاف كاظم أن التصرف الذي بدر منه بحق الجمهور في وقت سابق جاء لحظة عصبية، خصوصًا أن الفريق لم يكن مرفقًا حينها.

وتابع: “أتمنى من الإدارة تقبّل اعتذاري، وأعاهد الجميع بأن أكون عند حسن الظن.

وكانت إدارة الطلبة أبعدت اللاعب عن الفريق بعد تصرفه خلال مواجهة بغداد التي جرت على ملعب القوة الجوية والتي انتهت بالتعادل السلبي.