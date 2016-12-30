الأردن.. الفيصلي يصعّد أزمة التلاعب بنتائج المباريات للفيفا‎

المصدر: إرم نيوز

صعّد الفيصلي الأردني قضية التلاعب بنتائج المباريات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد قرارات اللجنة التأديبية بالاتحاد الأردني أمس.

وقررت اللجنة التأديبية أمس إيقاف رئيس نادي الوحدات طارق خوري عن ممارسة أي نشاط رياضي مدة 45 يومًا، بخصوص التسجيلات المنسوبة له، والتي يصرح فيها بأنه حفّز أندية على تحقيق الفوز في بطولة الدوري الماضية.

وقال الفيصلي في بيان أصدره اليوم إن قرار اللجنة التأديبية جاء “باهتًا” ولا يتناسب مع حجم المخالفة التي اقترفها رئيس الوحدات.

وقال وصيف الموسم الماضي إنه سيمارس حقه القانوني بتقديم شكوى للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بهدف وضع القضية في إطارها القانوني.

وأحرز الوحدات لقب دوري الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الفيصلي.