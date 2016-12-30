الكويت.. تأجيل معاقبة خالد الغانم لرفع حذائه يثير غضبًا عارمًا (صورة)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل قرارها بشأن احتجاج نادي الكويت على منع خالد الغانم نائب رئيس النادي من دخول الملاعب لمدة عشر مباريات.

وأثار هذا القرار الذي تأجل صدوره إلى يوم الاثنين المقبل عشاق وجماهير نادي الكويت متصدر الدوري المحلي حاليا برصيد 19 نقطة.

وتسبب تأجيل القرار في سخط أعضاء مجلس إدارة وعشاق نادي الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أكدوا احتجاجهم على ذلك واعتبروا أنه يكرس مزيدا من الظلم لناديهم.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المؤقت لإدارة اللعبة في البلاد قد قررت قبل نحو أسبوع منع الغانم ومحمد الهاجري مدير فريق الكرة من دخول الملاعب لعشرة أيام بسبب الأحداث التي واكبت مباراة الفريق أمام العربي في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس ولي العهد.

وشهدت هذه المباراة أحداثا مؤسفة بين الفريقين والتقطت عدسات المصورين الغانم وهو بالمقصورة ويرفع حذاءه في اتجاه الملعب.

وقررت اللجنة حينها منع حسين عاشور مساعد رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي بالإضافة إلى هيثم الرشيدي الإداري بالكويت، من دخول الملاعب حتى انتهاء الموسم الجاري.

كما منعت التونسي كريم بن الشاذلي المدرب المساعد للكويت وإداري الفريق أحمد الصبيح الشمري من دخول الملاعب لمدة مباراتين.