وفاة عضو بارز في الاتحاد العراقي

المصدر: بغداد - إرم نيوز

تُوفِّي عادل الياسري رئيس لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عادل الياسري العضو البارز في الاتحاد العراقي لكرة القدم تُوفِّي مساء الأربعاء، إثر نوبة قلبية مفاجئة، مشيرة إلى أن الياسري الذي يسكن محافظة النجف وسط العراق تم انتخابه في الدورة الانتخابية الأخيرة ضمن طاقم الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وعانى الياسري من أزمة صحية أدخل على إثرها في إحدى المستشفيات بمحافظة النجف.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الخميس، عن حزنه لوفاة عادل الياسري.

وبعث الشيخ سلمان رسالة تعزية إلى عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي أعرب فيها باسم أسرة الاتحاد الآسيوي عن “خالص التعازي والمواساة بوفاة الياسري، ونقل تعازيه لعائلة الفقيد الراحل