الأردن.. اللجنة التأديبية تُعاقب رئيس الوحدات بسبب التلاعب بالمباريات

المصدر: إرم نيوز

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم إيقاف طارق خوري رئيس الوحدات لمدة 45 يومًا، عن ممارسة أي نشاط رياضي

وجاءت العقوبة بسبب تسجيل صوتي منسوب لطارق خوري يعلن فيه أنه اتجه إلى دفع مكافآت لفرق أخرى للفوز وتحفيز هذه الفرق لمساعدة نادي الوحدات للفوز بآخر 3 مباريات بالدوري الموسم الماضي.

وكان الفيصلي وهو النادي الغريم والمنافس الأول للوحدات تقدم بشكوى يتضمن مقطع الفيديو.

وقال قيس زيادين خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الخميس بمقر الاتحاد، إن اللجنة التأديبية تعمل باستقلالية وهي بعيدة عن الضغوط ولا تنظر لردود الفعل بقدر ما تلجأ للقوانين والتعليمات لإصدار القرارات.

وأحرز الوحدات لقب دوري الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الفيصلي.