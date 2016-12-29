سلطنة عُمان تعلن أسماء مساعدي بيم فيربيك‎

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن تعيين وليد السعدي ومهنا سعيد مساعدين لمدرب المنتخب الوطني الأول، الهولندي بيم فيربيك، وتعيين أحمد حديد، مديرًا لشؤون اللاعبين، ومقبول البلوشي، مديرًا إداريًا، والشاذلي المبروكي، مدربًا للحراس.

أعلن الاتحاد ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم في استاد السيب الرياضي.

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم تعاقد مع المدرب الهولندي لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم لمدة سنتين، حيث يبدأ سريانه ابتداء من الأول من يناير عام 2017، وستكون أهم الاستحقاقات المقبلة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019 والمشاركة في كأس الخليج 2017 بقطر.

يذكر أن الهولندي فيربيك سيتولى المهمة خلفا للإسباني خوان رامون لوبيز كارو، الذي استقال أخيرًا من تدريب المنتخب العُماني.

ولد بيم فيربيك في 12 مارس 1956 في روتردام في هولندا، ودرب منتخب كوريا الجنوبية والمنتخب المغربي الأولمبي، كما قاد المنتخب الأسترالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

واستقال فيربيك من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعدما قاده للحصول على المركز الثالث بكأس أمم آسيا الأخيرة كما سبق له العمل مع المنتخب الكوري الجنوبي كمساعد لمواطنه جوس هيدينك، كما درب أندية في هولندا واليابان.