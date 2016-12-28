نفط الوسط العراقي يتأهل للبطولة العربية للأندية

المصدر: بيروت ـ إرم نيوز

تأهل نفط الوسط العراقي إلى نهائيات البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقررة في مصر العام المقبل بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الجيش السوري في إياب الدور التمهيدي اليوم الأربعاء.

وسجل صالح سدير الهدف الوحيد في المباراة – التي أقيمت في استاد بلدية صيدا بلبنان – في الدقيقة 72.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وينضم بذلك نقط الوسط العراقي إلى أندية النصر والهلال من السعودية والأهلي والزمالك من مصر والترجي التونسي ونصر حسين داي الجزائري والفتح المغربي والفيصلي الأردني في البطولة التي تستضيها مصر في يوليو تموز وأغسطس آب 2017.

وسينال البطل عشرة ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار).

وكان الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي وقع اتفاقية مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري على إقامة البطولة في مصر بين 21 يوليو تموز والخامس من أغسطس آب.

ولا تقام البطولات العربية بانتظام إذ توقفت مسابقة دوري أبطال العرب منذ 2009 ثم أقيمت بطولة كأس الاتحاد العربي موسم 2012-2013 قبل أن تتوقف مجددا.

وواجهت البطولة العربية صعوبات في ظل غياب الدعم المالي وازدحام جدول مباريات الأندية الكبيرة بالمشاركة في دوري أبطال افريقيا أو دوري أبطال اسيا.