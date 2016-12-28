النجم الساحلي يستغني عن البنزرتي والفرنسي فيلود بدلا منه

المصدر: تونس - إرم نيوز

أعلن النجم الساحلي، بطل الدوري التونسي الممتاز، أمس الثلاثاء، الاستغناء عن مدربه فوزي البنزرتي وتعيين الفرنسي هيبار فيلود بدلا منه.

وقال النجم الساحلي في بيان مقتضب: “تعلن هيئة إدارة النجم الساحلي عن تعاقدها مع المدرب الفرنسي هيبار فيلود لمدة موسم ونصف الموسم قابلة للتجديد بداية من أول يناير 2017”.

وسبق للفرنسي فيلود، البالغ من العمر 57 عاما، تدريب العديد من الأندية أبرزها أجاكسيو في فرنسا وحسنية أغادير المغربي ووفاق سطيف واتحاد العاصمة ونادي قسنطينة في الجزائر ومازيمبي الكونغولي.

وأضاف النجم الساحلي: “إدارة النجم الرياضي الساحلي تثمن المجهود الكبير الذي قام به المدرب القدير فوزي البنزرتي طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق وتشكره على الانجازات التي تحققت معه”.

وكشف بطل تونس عن أنه “أنهى تعاقده مع البنزرتي، الذي قاده لإحراز لقب بطولة الدوري التونسي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، بالاتفاق بين الطرفين”.

وقاد المدرب التونسي البنزرتي النجم الساحلي عند عودته لتدريبه للمرة الرابعة في تاريخه لإحراز لقب كأس الاتحاد الأفريقي ولقب بطولة كأس تونس عام 2015 وبطولة الدوري عام 2016.

لكن مستوى الفريق تراجع في بداية الموسم الحالي، خاصة بعد أن غاب المدرب المخضرم عن مقعد بدلاء الفريق لفترة طويلة بسبب عقوبة الايقاف.

وخسر الفريق ثلاث مرات في آخر 5 مباريات.. وعلى عكس الترجي والأفريقي والصفاقسي ما زال النجم الساحلي لم يضمن بعد تأهله إلى مرحلة التتويج ببطولة الدوري المحلي، الذي يقام هذا الموسم بنظام المجموعتين.

ويحتل حامل اللقب -الذي خسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات- المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن الصفاقسي المتصدر عقب الجولة الـ 12.