ماذا أهدى الاتحاد الآسيوي فريق القوة الجوية العراقي؟ (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أهدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي القوة الجوية العراقي شعار الأبطال، حتى يكون على صدور اللاعبين خلال المباريات إسوة بكل الأندية الأبطال.

ونشر الفريق صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للشعار الذي سيضعه في مبارياته المقبلة، والذي سيدافع خلالها عن لقبه.

وأسفرت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2017 عن سقوط فريق القوة الجوية العراقي، حامل اللقب، في المجموعة الثانية التي تضم الحد البحريني، الصفاء اللبناني، والوحدة السوري.

وأصبح نادي القوة الجوية، أول فريق عراقي يفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في تاريخ المسابقة.