لفتة إنسانية رائعة من لاعبي القادسية الكويتي (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

عبّر لاعبو القادسية الكويتي عن مساندتهم لرئيس النادي السابق الشيخ طلال الفهد الذي يقضي رحلة علاج خارجية حاليًا في العاصمة البريطانية من خلال رفع قميص يحمل صورته عقب تسجيل هدف التقدم على الشباب بالدوري المحلي يوم الأحد.

وأحرز خالد محمد إبراهيم هدفًا بعد 11 دقيقة من بداية المباراة من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ثابتة أرسلها القائد بدر المطوع داخل منطقة الجزاء.

ليتجمع بعدها بعض لاعبي الفريق وسط الملعب خلال احتفالهم بالهدف ويرفعون قميص النادي وعليه صورة الشيخ طلال الفهد.

وكان الفهد البالغ عمره 47 عامًا وجه رسالة لمحبيه وأصدقائه من الطائرة التي أقلته من الكويت إلى لندن أواخر الأسبوع الماضي طالبًا من الجميع الدعاء له، ومقدمًا شكره للشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد على تكفله بالرحلة العلاجية.

وتضرع الرياضيون إلى الله بالدعاء لطلال الفهد، ليجتاز محنة المرض، وليعود لاستئناف نشاطه في الحركة الرياضية في أسرع وقت.

ويعد الفهد من أنجح الإداريين في الرياضة الكويتية، حيث صنع تاريخًا مجيدًا مع القادسية بالهيمنة على البطولات المحلية خلال فترة رئاسة للنادي من 1997 حتى 2009، كما ترك بصمات واضحة خلال رئاسته للاتحاد الكويتي أبرزها الحصول على 20 لقبا خليجيا .

وما زال الفهد الرئيس المعترف به للاتحاد الكويتي من قبل الاتحادين الدولي (الفيفا) والآسيوي للعبة، لعدم اعترافهما بقرار الهيئة العامة للرياضة المتعلق بحل إدارة الاتحاد وتعيين لجنة مؤقتة.