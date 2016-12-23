سبب رفض العراقي حمادي أحمد الانتقال للسيلية القطري

المصدر: إرم نيوز

حسم المهاجم العراقي حمادي أحمد أمره، وقرر البقاء مع ناديه الحالي القوة الجوية، ورفض عرض السيلية القطري، رغم موافقته المبدئية مؤخرًا على الانتقال للفريق القطري.

وجاء قرار اللاعب بالاعتذار للسيلية بسبب تمسك نادي القوة الجوية به، حرصًا منها على رفع أسهم اللاعب خلال الموسم القادم، وفقًا لما أوردته شبكة الكرة العراقية.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي جاسم كاطع إن الإدارة اتفقت بشكل نهائي مع حمادي أحمد للبقاء في النادي، مؤكدًا أن الإدارة أبدت تمسكها باللاعب كون الفريق ينافس الموسم الحالي في الدوري المحلي على اللقب، وكذلك يسعى للحفاظ على إنجازه الآسيوي.

وأوضح أن الإدارة أيضًا قررت رفع سقف عقده المالي، وخاصة بعد موقفه الذي أثبت من خلاله تمسكه بفريقه والتنازل عن التجربة الاحترافية، وسيتم رفع عقده من خلال اجتماع الهيئة الإدارية في اليومين المقبلين.

يشار إلى أن نادي السيلية خاطب إدارة القوة الجوية بشكل رسمي للتعاقد مع هداف بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وأفضل لاعب في البطولة.