بودولسكي يظهر بحذاء غريب في الدوري الياباني (صور)

ظهر الألماني لوكاس بودولسكي، لاعب فيسيل كوبا الياباني، في إحدى مباريات فريقه مرتديًا حذاءً غريبًا، جذب انتباه عدسات المصورين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى اللاعب حذاءً يحمل صورة “كابتن ماجد”، أحد أشهر أبطال أفلام الرسوم المتحركة.

وخاض النجم الألماني صاحب الـ32 عامًا مباراة فريقه بالدوري الياباني منذ البداية بحذاء “كابتن ماجد”، قبل أن يقوم بتغيره مع بداية الشوط الثاني للمباراة.

وكان بودولسكي قبل 11 عامًا شابًا صغيرًا، ليقوم يورغن كلينسمان بضمه لقائمة المنتخب الألماني في مونديال 2006، الذي أقيم على الأراضي الألمانية، ليقدم اللاعب الصغير وقتها أداءً رائعًا، وينال جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

وخاض بودولسكي 129 مباراة دولية ليكون ثالث أكثر اللاعبين في تاريخ ألمانيا مشاركة في المباريات الدولية، خلف لوثار ماتيوس المتصدر بـ150 مباراة، وميروسلاف كلوزه صاحب 137 مباراة.

وقرر بودولسكي اعتزال اللعب الدولي بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في يورو 2016 الأخيرة بفرنسا، لينتقل مؤخرًا إلى الدوري الياباني بعد مسيرة ناجحة مع عدد من الأندية الأوروبية.

وأعطى التعاقد مع بودولسكي دفعة كبيرة للدوري الياباني الذي جذب عددًا من النجوم في بداياته العام 1993 عبر ضم البرازيلي زيكو والإنجليزي غاري لينيكر، لكنه منذ ذلك الحين لم يشهد نجومًا عالميين، في حين أن الدوري الصيني تحول إلى الوجهة المفضلة آسيويا للاعبين وبصفقات خيالية.