مع اقتراب انتهاء الموسم الكروي الأوروبي.. تعرّف على الفرق المرشحة لنيل الذهب

المصدر: إرم نيوز

مع دخول الموسم الأوروبي مراحله الأخيرة واقتراب دورياته الخمسة الكبرى من الأدوار الحاسمة، ترتسم ملامح الأبطال المحتملين من جهة، ونقترب من معرفة أسماء الهابطين و الوافدين الجدد من جهةٍ أخرى.

واحتدمت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز “EPL” و سباق اللقب بات على نار مشتعلة في الدوري الإسباني الممتاز “La Liga Santander”، فكيف هو وضع سباق الأمتار الأخيرة في كل من إسبانيا و إنجلترا و ألمانيا و إيطاليا؟

الدوري الإسباني:

لفترة قريبة من الزمن اعتقد الكثيرون أن لقبه لن يكون إلا مدريدياً، لكن خسارة ريال مدريد في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، قلبت جميع المعطيات و أعادت خلط أوراق الذهب، ليعلن البارسا نفسه مرشحاً فوق العادة لحصد البطولة، مع أفضلية بسيطة للملكي الذي تنقصه مباراة مؤجلة.

نظرياً سيواجه اللوس بلانكوس جدول مباريات أصعب من جدول اللوس بلاوجرانوس، إضافةً الى انشغاله بدوري الأبطال، عكس الكتلان الذين سيحصلون على كم راحة أكبر و تركيز كامل على المنافسة المحلية.

برشلونة 75 نقطة من 33 مباراة

ريال مدريد 75 نقطة من 32 مباراة

الدوري الإنجليزي:

تبدو الأمور أقرب لتتويج تشيلسي بلقب البريميرليج، بعد تقديم رجال الإيطالي “أنطونيو كونتي” موسما ممتازا 2016-2017، ورغم تعثر الكتيبة الزرقاء في مناسبات محدودة مع مطلع عام 2017، الا أنها استطاعت الحفاظ على فارق 4 نقاط عن المطارد المباشر تتونهام هوتسبر.

والأمر الأكيد، أن كتيبة “السبيرز” ستبقى متربصة لعثرات محتملة “للبلوز”، على أمل خطف اللقب الذي خسروه لمصلحة “ثعالب ليستر سيتي” الموسم المنصرم.

تشيلسي 75 نقطة

توتنهام 75 نقطة

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس يغرد وحيداً خارج السرب بفارق 8 نقاط كاملة عن ملاحقة العاصمي روما، و مع بقاء 5 مباريات على انتهاء البطولة سيكون من المستبعد خروج اللقب من بين أيدي السيدة العجوز، التي اعتادت التتويج بلقب “السكوديتو” في المواسم الاخيرة.

يوفنتوس 83 نقطة

روما 75 نقطة

الدوري الألماني:

يسير بايرن ميونخ على المسار الصحيح لتحقيق لقب “البوندسليجا”، وهو الذي يتربع على عرش الصدارة بفارق 8 نقاط عن الحصان الأسود للبطولة “لايبزيخ”، وفي هذه الأثناء يقبع بوروسيا دورتموند ثالثاً بفارق 14 نقطة عن المتصدر في موسم للنسيان، و مع بقاء 8 جولات للنهاية إليكم جدول الترتيب.

بايرن ميونخ 70 نقطة

لايبزيخ 62 نقطة

دورتموند 56 نقطة

الدوري الفرنسي:

شهدت المواسم الأربعة الأخيرة سيطرة مطلقة للنادي العاصمي باريس سان جرمان، لكن يبدو أنّ نادي إمارة موناكو قد يكسر القاعدة الموسم الحالي، إذ يتشارك الخصمان الصدارة بنفس عدد النقاط مع وجود مباراة أقل في أيدي “راداميل فالكاو” و رفاقه.

موناكو 80 نقطة لعب 33 مباراة

باريس سان جرمان 80 نقطة لعب 34 مباراة