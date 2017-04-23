أرقام وإحصائيات قد تلعب دورا هاما في حسم الكلاسيكو

المصدر: أحمد صوفان - إرم نيوز

يراها عاشقو المستديرة مباراة الموسم لهيبة أطرافها وفخامة أسمائها، فكيف يكون الحال إذا أعلنها زيدان وانريكي حرباً للتتويج بلقب “لا ليغا”؟، تصريحاتٌ تؤكدها ضراوة المنافسة واختلاف الطموحات بين الفريقين.

وفي الوقت الذي يلهث فيه ريال مدريد خلف ثنائية الدوري ودوري الأبطال، حيث غابت الأولى لسنوات عن خزائنه، يسعى برشلونة لإنقاذ موسمه الهزيل بتحقيق الثنائية المحلية، وبما أن الكلاسيكيات تُحسم بتفاصيل صغيرة فلا بأس من استعراض أرقام و إحصائيات أبرز النجوم التي قد تعطي إشارات الحسم أو تلعب دوراً هاماً في كسب الصراع، وهذه أبرزها:

الهدافون

يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي “لا ليغا” برصيد 29 هدفا من 28 مباراة، بالإضافة الى دقة تسديد تقارب 56%، يليه لويس سواريز برصيد 24 هدفا في 30 مباراة، أما كريستيانو رونالدو فيحل ثالثاً برصيد 19 هدفا في 24 مباراة و دقة تسديد 45 %.

معدل التهديف

يتصدر ليونيل ميسي قائمة أفضل معدل تهديفي، إذ أنه يحتاج 80 دقيقة كمتوسط لتسجيل الأهداف، يليه سواريز بمعدل 101 دقيقة، أما في ريال مدريد فيأتي الفارو موراتا أولاً إذ يحتاج فقط 88 دقيقة لتسجيل هدف، إذا علمنا أنه سجل 12 هدفا في 21 مباراة.

التمريرات الحاسمة

يتصدر لويس سواريز القائمة برصيد 12 تمريرة، أما في ريال مدريد فيأتي توني كروس أولاً بـ 11 ثم مارسيلو 8.

دقة التمرير

يتصدر صامويل اومتيتي قائمة البارسا بنسبة تصل الى 93.24 %، أمّا توني كروس فيتصدر قائمة الملكي بنسبة تصل الى 92.24 %.

أفضل المراوغين

لا أحد سوى نيمار يمكن له أن يتصدر قائمة أفضل المراوغين، إذ أكمل البرازيلي 143 مراوغة ناجحة فيما يحل ليو ميسي ثانياً بـ 100 مراوغة، مدريدياً يأتي ماتيو كوفازيتش أولاً برصيد 44 مراوغة متقدماً على ايسكو 37.

أفضل قاطعي الكرات

سيرجيو بوسكيتس استعاد الكرة من الخصوم في 158 مناسبة، متفوقاً على جيرارد بيكي 147، أما في ريال مدريد فيأتي راموس أولاً 148 مناسبة متقدماً على مارسيلو 146.

معدل تصدي حراس المرمى للكرات

حارس البارسا مارك اندريه تير شتيغن تصدى لـ 97 محاولة تسديد من الخصوم ليحقق معدلا يصل إلى 78.70%، أما كيلور نافاس حارس ريال مدريد فقد تصدى إلى 57 محاولة على مرماه ليصل معدل 70.20%