الأندية الإماراتية والصحافة الرياضية تنعى سلطان الياسي

المصدر: إرم نيوز ـ خاص

نعى الشارع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة الإماراتي الشاب سلطان الياسي، إثر وفاته بحادث سير مؤلم في إمارة دبي.

وبمجرد نعي الراحل من طرف اتحاد الكرة الإماراتي، امتلأت صفحات موقع التدوين القصير تويتر، بعبارات التعازي عبر صفحات نجوم الكرة الإماراتية وأنديتها الكروية وحتى من الصحافة الرياضة.

وفي الوقت الذي اكتفى فيه اتحاد الكرة الإماراتي، بنعي الراحل عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر، داعيا له بالرحمة والغفران، دون أن يعطي تفاصيل عن الحادث، قالت وسائل إعلام إماراتية إن الشاب سلطان الياسي، قضى بحادث سير نجم عن اصطدام سيارته بشاحنة على أحد الطرق السريعة في دبي.

وإثر هذا الحادث الأليم عبّرت غالبية الأندية الناشطة في دوري الخليج العربي الإماراتي، عن صدمتها بعد الخبر الحزين، وقال نادي الجزيرة الإماراتي على صفحته الرسمية بموقع تويتر، “أسرة نادي الجزيرة تتقدم بخالص التعازي لأسرة الزميل/ سلطان الياسي مدير إدارة العلاقات باتحاد الكرة. اللّهم ارحم سلطان الياسي واغفر له”.

وبدوره، قدَّم نادي حتا تعازيه للأسرة الرياضة ، وكتب على صفحته الرسمية: “تتقدم أسرة نادي #حتا بخالص العزاء والمواساة لاتحاد الكرة بوفاة سلطان الياسي، مسؤول العلاقات العامة تغمَّده الله بواسع رحمته”.

أما الإعلامي مصطفى الآغا، مقدّم برنامج صدى الملاعب عبر قناة MBC، فكتب معزيًا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “خالص العزاء لأسرة كرة القدم الإماراتية بوفاة الشاب سلطان الياسي، مدير إدارة العلاقات باتحاد الكرة .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.