رئيس الهلال السعودي: ألفيس أول الراحلين عن الفريق

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، إن أول اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم هو تياغو ألفيس.

وقال بن سعد في تصريحات إذاعية: “سيكون ألفيس أول اللاعبين الذين سيتركون النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأشار بن سعد إلى أن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن اسم اللاعب الأجنبي الذي سيحل محل ألفيس.

من جانب آخر، حرص بن سعد على تهنئة عادل عزت بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قال: “أبارك للدكتور عادل عزت وفريقه الفوز المستحق في الانتخابات ونطالبه بتلافي سلبيات الاتحاد السابق”.