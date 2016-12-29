مدرب الزمالك يدفع بشوقي السعيد أمام الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

استقر محمد حلمي، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بشوقي السعيد، لاعب الفريق، في مباراة، اليوم الخميس، أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري المصري.

ويأتي قرار حلمي بالاعتماد على اللاعب، في ظل غياب أسامة إبراهيم، لاعب الفريق، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الشرقية الماضية وعدم قدرته على المشاركة في قمة الليلة.

ويخطط مدرب الزمالك لاستغلال القدرات الفنية والبدنية القوية للسعيد بحانب مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، والتي جمعت بين الفريقين بنهائي كأس مصر وظهوره بمستوى عالٍ.

كما يفاضل المدير الفني بالقلعة البيضاء إشراك أيمن حفني، لاعب الفريق، منذ بداية اللقاء أو إراحته والدفع به في الشوط الثاني، بسبب عدم اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التي تعرض لها بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، تأكدت عودة علي فتحي، الظهير الأيسر للزمالك، للتدريبات الجماعية للفريق بعد ثلاثة أسابيع عقب عودته من ألمانيا.

وكان تقرير الطبيب الألماني، كشف أن اللاعب لا يحتاج لتدخل جراحي، وسيخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لمدة 3 أسابيع في ألمانيا، قبل العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

وكان فتحي غاب عن قائمة الزمالك منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي في شهر أغسطس الماضي، والتي انتهت بفوز الزمالك باللقب بنتيحة 3-1.

من ناحية أخرى، تلقى عمرو مرعي، مهاجم فريق إنبي اتصالات من جانب الأهلي، لتحذيره من التوقيع للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وعلم “إرم نيوز” أن مرعي ضمن حسابات البدري للتعاقد معه خلال الموسم المقبل، لتدعيم خط الهجوم.

ويخشى الأهلي من توقيع مرعي للزمالك على عقود رغبة، مما يصعب من انضمامه للأهلي بعد ذلك، في ظل اقتناع الجهاز الفني بامكانياته.

يذكر أن نادي الزمالك، يبحث عن تدعيم صفوفه بمهاجم مميز خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وفي نفس السياق، تلقى مجلس إدارة الأهلي، اتصالات من جانب إدارتي مصر المقاصة والاتحاد السكندري للحصول على خدمات المهاجم الغاني جون أنطوي.

ويدرس الأهلي، إمكانية إعارة اللاعب خلال انتقالات شهر يناير، في ظل عدم تلقي اللاعب أي عرض خارجي يعوض الأهلي جزء كبير من القيمة المادية التي تم دفعها لفريق الشباب السعودي للحصول على خدمته منذ عامين.

ويسعى فريق المقاصة لتعويض انتقال نانا بوكو للدوري الإماراتي، وأيضا يبحث الاتحاد السكندري عن بديل لكاسنغو كابونغو الذي سيرحل عن صفوف الفريق.

في الوقت الذي اقترب خلاله حسين السيد من قيادة الجبهة اليسرى، للنادي الأهلي في لقاء القمة، على حساب التونسي علي معلول، كما يفاضل البدري حتى الساعات الأخيرة بين مؤمن زكريا وكريم نيدفيد.