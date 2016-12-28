علي معلول يستعد للرحيل عن الأهلي المصري بموافقة “البدري”

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

لا يمانع حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، الاستغناء عن النجم التونسي علي معلول خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وعلم “إرم نيوز” أن البدري غير مقتنع بمستوى اللاعب التونسي خلال مشاركته في التدريبات مع القلعة الحمراء، ومن ثم تم استبعاده من المباريات الأخيرة.

وتتردد أنباء بقوة عن رغبة البدري في التخلص من معلول والموافقة على أي عرض قوي من الناحية المالية، من أجل التعاقد مع صانع ألعاب أفريقي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستغناء عن جون أنطوي والتعاقد مع مهاجم سوبر.

ومن المتوقع أن يحسم البدري قراره بشأن اللاعب عقب مباراة القمة، في الوقت الذي يمتلك خلاله النجم التونسي العديد من العروض الأوروبية والعربية للحصول على خدماته.

وفي السياق نفسه، تراجع البدري عن فكرة مشاركة أحمد فتحي في قلب الدفاع لتعويض إصابة الثنائي المخضرم رامي ربيعة وأحمد حجازي.

ويرى البدري ضرورة مشاركة الجوكر في خط الوسط، بعد إصابة عمرو السولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية غالي من الناحية الفنية والبدنية بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

وتشير الأنباء الواردة من معسكر الأهلي، إلى قيام البدري بتجهيز، صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، ليكون ورقة رابحة خلال الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وابلغ الجهاز الفني اللاعب بذلك من أجل تجهيزه من الناحية المعنوية، في ظل حاجة الفريق لمهارته خلال هذه المباراة.