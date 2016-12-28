السعودية.. سر بكاء رئيس الاتحاد بعد الفوز على الأهلي (فيديو)

المصدر: متابعات - إرم نيوز

لم يتمالك رئيس نادي الاتحاد السعودي، حاتم باعشن، نفسه، وبكى عندما أهدى الفوز للرئيس الراحل أحمد مسعود.

وتغلب الاتحاد على الأهلي 3 / 2، أمس الثلاثاء، في الدور قبل النهائي ليضرب موعدا مع النصر في نهائي البطولة.

وقال باعشن في تصريحات تلفزيونية: “تذكرت في هذه اللحظة أخي أحمد مسعود”، مشيرا إلى أنه يكمل عمله الذي بدأه مع الاتحاد قبل رحيله، واعدا بتقديم البطولة هدية للمسعود.

وأعلنت إدارة الاتحاد عن مكافأة مجزية للاعبي الفريق الكروي الأول عقب الفوز على المنافس التقليدي الأهلي في دور الأربعة، والتأهل للمباراة الختامية لمسابقة كأس سمو ولي العهد، وتحفيز اللاعبين لتحقيق الكأس أمام النصر، في النهائي الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.

رئيس #الإتحاد باعشن يبكي متأثرا بعد الفوز على #الأهلي ويقول سنهدي البطولة إلي ابوعمر رحمه الله ! pic.twitter.com/6Z1Q2Mh2Zm — KoooraWorld (@KoooraWorld) December 28, 2016

واحتفلت جماهير الاتحاد حتى ساعات الصباح الأولى بالفوز على المنافس التقليدي الأهلي في دور الأربعة، والتأهل لنهائي مسابقة كأس ولي العهد. وتغنت الجماهير بأهازيج العميد ورددت “جدة كذا.. اتي وبحر”.

وعبرت عن سعادتها بالانتصار والوصول لنهائي الكأس الغالية “بروح اللاعبين سيحصد العميد الكأس أمام النصر”.. وامتدحت الجماهير العمل الفني الذي يقدمه المدرب سييرا وجهازه المساعد الذي وضح من خلال أداء الفريق وعودته للمنافسة على البطولات في الموسم الحالي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأشادت الجماهير بعمل إدارة النادي برئاسة المهندس حاتم باعشن، وإكمالها لمسيرة عمل الراحل أحمد المسعود، الذي كانت أمنيته عودة العميد لمنصات التتويج، قائلة: بالعمل الجاد سيعود الاتحاد لحصد البطولات.