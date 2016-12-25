نادي الحدود ينسحب من منافسات الدوري العراقي

المصدر: إرم نيوز

قررت إدارة فريق الحدود الانسحاب من منافسات الدوري العراقي، بعد الأحداث التي شابت لقاء الفريق ضد الكرخ.

وقالت شبكة “الكرة العراقية” إن إدارة الحدود اختارت الانسحاب من منافسات الدوري العراقي بسبب الظلم التحكيمي خلال مواجهة الكرخ في الجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي انتهت بفوز الكرخ 1/0.

وتلقى الحدود الخسارة الخامسة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات فقط و7 تعادلات، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتًا.

والحدود ليس أول نادٍ ينسحب من منافسات الدوري العراقي، إذ سبقه أربيل وزاخو بعد سب وشتم اللاعبين ووصف إقليم كوردستان ومدينة أربيل بالدواعش، قبل أن يقرر الناديات العودة بعد اعتذار رسمي من الاتحاد العراقي.