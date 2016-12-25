مصر.. الزمالك يرفض العروض المحلية لأحمد جعفر

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تمسك الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري، باستمرار أحمد جعفر، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتراجع جعفر عن قرار الرحيل عن الزمالك، بعد تلقيه العديد من العروض المحلية بالساعات الماضية.

وعلم “إرم نيوز” أن السبب الحقيقي في ذلك، يعود إلى موافقة إدارة الزمالك على انتقال باسم مرسي للدوري الصيني، بعد العرض المادي الكبير الذي وصل للاعب مقابل 40 مليون جنيه.

وحصل جعفر على وعد من الجهاز الفني للزمالك، بالمشاركة في المباريات المقبلة.

وفي السياق نفسه، تأكد غياب المهاجم الزامبي مايوكا عن المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي، يوم الخميس المقبل.

وتعرض المهاجم الزامبي للإصابة في لقاء الشرقية بمسابقة الدوري الممتاز، وخرج من اللقاء.

ويسعى الزمالك لتجهيز باسم مرسي لقيادة خط الهجوم، خاصة أنه دائما ما يظهر بشكل جيد أمام الأهلي.