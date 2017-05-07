ماكرون.. من لاعب كرة قدم إلى رئيس لفرنسا

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

كشفت رابطة دوري كرة القدم في باريس عن بطاقة رسمية لإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المنتخب حينما كان يلعب في صفوف منطقة إيل دو فرانس في العاصمة الفرنسية في مرحلة سابقة من عمره.

وفاز المرشح المستقل ماكرون البالغ عمره 39 عاما والمنتمي لتيار الوسط رئيسا لفرنسا بعد حصوله على 64.16 في المئة من الأصوات الصحيحة بعد إحصاء أصوات أكثر من 40 مليون ناخب من 47 مليون ناخب مسجل في البلاد.

وحصد ماكرون الذي عمل وزيرا للاقتصاد من قبل نحو 65 في المئة من الأصوات مقابل 35 في المئة لليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وذكرت صحيفة صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن الرئيس المنتخب سبق له اللعب في فريق إيل دو فرانس في دوري المناطق في باريس موسم 2006-2007 أي قبل نحو عشر سنوات حينما كان عمره 29 عاما.