بالصور..محارب اسكتلندي سابق يصبح أول مبتور قدمين يقطع ماراثون المغرب

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

أكمل الرقيب السابق في القوات المسلحة الملكية الفدرالية دنكان سلاتر، ماراثون رمال الصحراء المغربي مساء أمس، ليصبح أول مبتور قدمين يقطع “أصعب سباق على الأرض” عبر الصحراء.

وهدف سلاتر الذي يبلغ 38 عامًا، والذي فقد قدميه جراء انفجار هائل خلال عمله في أفغانستان، لدفع 25 ألف دولار أمريكي للجنود والمجندات من مجتمع القوات المسلحة، والذين تعرضوا لإصابات مشابهة لحثهم على المشي في مسابقات مشابهة وتجاوز الإصابة.

وقطع المحارب القديم من مقاطعة روس- شير التاريخية الواقعة على مرتفعات اسكتلندا، 156 ميلاً من الصحراء في درجة حرارة حارقة تصل إلى 50 درجة مئوية مع زميله السابق كريس مور، وانطلقا يوم الأحد الماضي، وكان عليهما أن يحملا طعامهما ومعداتهما عبر ماراثون الصحراء المغربية التي تعادل 6 ماراثونات في 6 أيام.

بدوره، أشاد قصر كينغستون للعائلة المالكة البريطانية في لندن عبر موقعه على تويتر أيضًا بإنجاز دنكان سلاتر، وكتب: “سلاتر مصدر إلهام ضخم ويعد إكماله ماراثون الصحراء في المغرب إنجازًا مدهشًا”.

وكان سلاتر قطع القطب الجنوبي مع 12 مجندة من الجرحى وذلك في العام 2013 في مسافة تصل إلى 200 ميل، وأقام حينها صداقة مع الأمير هاري الذي كان الراعي الرسمي للبعثة.

وينظم ماراثون رمال الصحراء المغربي سنويًا في الصحراء الكبرى جنوب المغرب ولمدة 6 أيام ويعادل 6 ماراثونات عادية.