تعرّف على الفرق بين هاتفي سامسونغ J5و J7‏

تغطي شركة سامسونغ مختلف الفئات المتنوعة من الهواتف الذكية، سواء المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، لكي تتمكن من الانتشار بشكل واسع في سوق الهواتف الذكية.

وتعتبر فئة هواتف j من أهم الفئات التي تجذب عشاق الهواتف المتوسطة، والتي تقدم إمكانيات مميزة بأسعار جيدة.

يقدم هاتف j7 شاشة 5.5 بوصة بدقة وضوح HD بمعدل توزيع بكسلات 267 بكسل في البوصة الواحدة، مقارنة بشاشة أصغر في هاتف j5 بنفس دقة الوضوح، ولكن وضوحها أفضل، حيث إن معدل توزيع البكسلات 294 بكسل في البوصة الواحدة، وكلتا الشاشتين من نوع Super AMOLED، وتتيحان نقاط اللمس المتعددة.

أما على مستوى الأداء، فيعمل الهاتف ذو الشاشة الكبيرة معالج “كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة بتردد 1.5 جيجاهيرتز.

أما هاتف جي 5 فيعمل بمعالج “ستاب دراجون 410” بتردد 1.2 جيجاهيرتز، ويعمل هاتف j7 بكارت رسوميات Adreno-405، وJ5 يعمل بكارت Adreno 306.

وكلا الهاتفين يتيحان تشغيل بطاقات ذاكرة خارجية حتى 256 جيجابايت، وذلك إلى جانب ذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت في j7، بينما يتيح الهاتف الآخر 8 أو 16 جيجابايت، وكلاهما يعمل برامات 1.5 جيجابايت.

وعلى مستوى التصوير، يعمل كلا الهاتفين بكاميرا خلفية 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.9، وفلاش LED، إلى جانب التركيز التلقائي، وكاميرا سيلفي 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويأتي هاتف j7 ببطارية سعتها 3000 مللي أمبير، بينما يعمل j5 ببطارية 2600 مللي أمبير، وكلتا البطاريتين قابلتان للتبديل.