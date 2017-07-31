شركة “أبل” تطلق تحديثًا يكشف أسرار “آيفون 8”

أطلقت شركة “أبل” تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل جهاز مساعدها المنزلي “Apple HomePod”، كشف التحديث أسرارًا كثيرة حول هاتف “آيفون 8” المنتظر إطلاقه سبتمبر/أيلول المقبل، وفقًا لما لموقع “ماكرومورز” التقني.

وقال المطور ستيڤن ترافتون سميث، الذي تمكن من تحليل تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 11.0.1، إن رمز التحديث يؤكد أن هاتف “آيفون 8″، والمشار إليه في الكود باسم D22، سيأتي بميزة التأكد من هوية المستخدم ببصمة الوجه من خلال الأشعة تحت الحمراء، كما سيتم استخدامها في التقاط صور سيلفي، وذلك من خلال منصة “BiometricKit” الخاصة باستخدام المعلومات الحيوية لبصمات المستخدم في تأكيد هويته.

وأكد ترافتون أن الكود يوضح حالات ووضعيات وجه المستخدم أمام كاميرا الهاتف الأمامية، بحيث تتم معرفة ما إذا كان بعيدًا أم قريبًا بشكل كبير، أم أنه في وضع ملائم يلتقطه الهاتف بوضوح.

كما تضمن الكود رسمًا توضيحيًا لتصميم الهاتف يتطابق مع التسريبات، فالشاشة تحتل مقدمة الهاتف ،وفي أعلى منتصفها يأتي جزء أسود يحمل مستشعرات الكاميرا الأمامية والفلاش ومستشعر الأشعة تحت الحمراء وكذلك سماعة المكالمات.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بحلول سبتمبر/أيلول المقبل جنبًا إلى جنب مع هواتف “آيفون 7 أس” و”آيفون 7 أس بلس”، على أن يتم طرح “آيفون 8” في الأسواق بحلول نهاية العام.