بالفيديو.. “فيسبوك” يجرب طريقة جديدة لتكبير الصور على تطبيق الموبايل

يواجه بعض مستخدمي موقع “فيسبوك” حاليًا ميزًة جديدًة في صفحة خلاصات الأخبار الرئيسية وهي خاصة بإمكانية تكبير الصور Zoom-in دون فتحها وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأوضح المستخدمون أنه كل ما عليهم فعله لتكبير الصور في مكانها بصفحة News feed أن يقوموا بالسحب بإصبعين على الصورة ليتم تكبير جزء معين فيها وذلك دون الحاجة للضغط عليها وفتحها.

وأشار المستخدمون إلى أن الميزة الجديدة متاحة فقط عبر بعض هواتف أندرويد فقط.

ولم تعلق إدارة “فيسبوك” على ما إذا كانت تلك الميزة تحريبيًة فقط أم إنها في طريقها للتعميم على جميع المستخدمين.