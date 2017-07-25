تعرّف على تقييم هاتف “أوبو F3” (صور)

كشفت مؤخرًا شركة “أوبو” عن هاتفها الجديد F3 ليكون جيلًا جديدًا من الهواتف التي تضع أمامه هدف جعل الصور الشخصية “سيلفي” أكثر متعة ووضوحا واحترافية.

وتقدم الشركة هاتفها الجديد عبر شاشة بحجم 5.5 بوصة بدقة وضوح 1080p بمعدل توزيع بكسلات 401 بكسل في البوصة الواحدة، وتغطيها بالكامل طبقة حماية زجاجية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 والذي يحمي شاشة الهاتف من الخدش والكسر خلال استخداماتنا اليومية له.

ويأتي الهاتف بمعالج “ميدياتك” ثماني النواة وبطاقة معالجة رسوميات ما يوفر أداءً مناسبًا للهاتف مقارنة بإمكانياته، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية للهاتف 64 جيجابايت بالإضافة لإمكانات تشغيل كروت ذاكرة.

تجربة التصوير تعتبر من أحد أهم مميزات الهاتف حيث إن الهاتف مزود بكاميرا أمامية مزدوجة من عدستين أحدهما 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وحجم مستشعر الكاميرا 1/3″، إلى جانب عدسة أخرى بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة 120 درجة وفتحة عدسة f/2.4.

أما عن الكاميرا الخلفية فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 وتركيز تلقائي وفلاش LED، وفيما يخص البطارية يأتي هاتف F3 ببطارية 3200 مللي أمبير غير قابلة للتبديل إلى جانب مستشعر بصمة إصبع على واجهة الهاتف داخل زر الشاشة الرئيسية.