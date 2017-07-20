لماذا استقال مدير نوكيا قبل إطلاق Nokia 8 المنتظر ؟

قبيل إطلاق هاتفها المنتظر Nokia 8، استقال مدير شركة نوكيا الأم HMD Global التنفيذي، ألتو نوميلا، دون أي أسباب معلنة من جانبه، كما أن موقف الشركة غامض وغير مفهوم، وفقًا لما جاء على موقع “أندرويد سنترال” التقني.

وأكدت الشركة أن هذه الاستقالة عبارة عن اتفاق مشترك مع نوميلا، دون توضيح لطبيعة هذا الاتفاق، وما المقابل العائد على التوكيلات جراء استقالته.

وعلّق سام تشين، رئيس مجلس إدارة الشركة، على استقالة نوميلا بأنه كان له دور محوري في عملية تكوين فريق عمل الشركة والذي حقق إنجازات عديدة خلال الفترة القصيرة الماضية، وتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة.

وجاءت استقالة نوميلا مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أن هواتف الشركة نوكيا 3 و5 و7 والهاتف المعدل نوكيا 3310 قد حققت نجاحًا ملحوظًا منذ الكشف عنها في مؤتمر الموبايل السنوي MWC 2017، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم وصول الهاتف الرائد الشركة نوكيا 8.