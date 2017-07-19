هل تريد اكتشاف من ألغى متابعتك في “إنستغرام”؟

الكثير من تطبيقات الموبايل وبرامج الكمبيوتر تدعي أنها تستطيع إخبارك عن من توقف عن متابعتك عبر حسابك على “إنستغرام”، ولكنها جميعها تخرج صفر اليدين دون فائدة، لذلك نقدم لك طريقة قد تستغرق دقائق ولكنها مضمونة.

1- قم بإنشاء حساب على خدمة MagiMetrics واسمح له بأن يقوم بتحليل حسابك على إنستغرام.

2- قم بتحويل قائمة متابعيك إلى ملف Excel واطبعه.

3- قم بتحميل تطبيق Unfollower for Instagram على نظام أندرويد أو تطبيق InstaFollow على نظام iOS، كي تتبع تناقص عدد متابعيك طوال الوقت.

4- قم بتكرار الخطوتين (1 و2) مرة أخرى لتخرج بقائمة جديدة لمتابعيك ومن ثم قارنها بالقائمة الأولى، واستخرج المتابعين الذين لم يعودوا متواجدين في القائمة الجديدة.