بالفيديو.. اكتشاف تقني يحوّل الملابس لسماعات

في سابقة تعدُّ الأولى من نوعها، ووصفها علماء بالاختراق في عالم التقنيات المرنة، بات بالإمكان تحويل الملابس إلى مكبرات صوت للهواتف الذكية بدلاً من المستخدمة في الوقت الحالي.

فقد توصل فريق بحثي مختص بالهندسة الإلكترونية من جامعة ميشيغان الأمريكية، لهذا الاكتشاف بعد تطويرهم رقاقة “غرافين” تعمل بالطاقة الحرارية.

وفقاً لمجلة Nature Communications العلمية الأمريكية، يأتي هذا الاكتشاف اعتمادًا على اكتشاف فريق دولي نهاية العام الماضي 2016، والمتمثل بجهاز مرن أطلقوا عليه اسم “فينغ”، ويمكنه توليد طاقة كهربائية بسيطة قابلة للتحريف.

وتوقّع الباحثون أنه عند استخدام جهاز “فينغ” في الملابس ستتولد منه طاقة لشحن الهواتف الذكية.

وبعد إجرائهم تجارب حول “الرقاقة” اكتشفوا أن جهاز “فينغ” حساس جدًا حتى لو كانت تحريفات الموجات الصوتية المنبعثة من الشحنة الكهربائية خفية.

ونتيجة ذلك ابتكر العلماء ميكروفونًا حساسًا جدًا لصوت الإنسان، سيكون من المستحيل خداع الأنظمة الأمنية، للتعرف على الصوت عبره.

وقال الباحثون: “هذه الرقاقة ستضيف مزيدًا من التحسينات على الأجهزة النقالة، لتحل محلَّ السماعة التقليدية، وفي حال ضعف شاحن الهاتف الذكي، ستكون الملابس مجهَّزة لشحنه بسرعة فائقة”.