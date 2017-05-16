بعد “الفدية”.. تسريبات لويكليكس تكشف عن فيروسين خطيرين يتحكمان في أداء جهازك

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

نشر موقع ويكليكس تسريبات جديدة من داخل هيئة الاستخبارات الأمريكية CIA تكشف معلومات حول فيروسين برمجيين، اعتمدت عليهما في تخطي خصوصية أجهزة الكمبيوتر، بحيث يسهل عليها التحكم في أداء تلك الأجهزة، وفقًا لما جاء على موقع سلاشدوت التقني.

وأشار تقرير ويكليكس أن الفيروسين Assasian وAfterMidnight كلاهما قادر على السيطرة على أجهزة الكمبيوتر عن بعد، فالأول كانت تستخدمه الوكالة لتنفيذ أمر بعينه على جهاز الضحية، إلى جانب جمع البيانات المخزنة عليه.

أما بالنسبة للفيروس الثاني AfterMidnight، فإنه يقوم بالتحكم الكامل في أداء جهاز الضحية، بحيث يمكن عن بعد إبطاؤه أو إعادة تشغيله أو فتحه من الأساس، ويمكن تنفيذ تلك الأوامر بشكل فوري أو من خلال مؤقت زمني.

وقد ركز التقرير على الفيروس الثاني بشكل كبير، وضرب مثالًا لاستخدامه بأن يقوم فريق داخل CIA بتعطيل عمل متصفح الإنترنت على جهاز الضحية لمدة 30 ثانية أو غلق تطبيق معين كلما حاول المستخدم فتحه، أو أن يقوم بتقليل وإبطاء سرعة أداء الجهاز بنسبة 50% كلما حاول المستخدم فتح برنامج بعينه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه العالم فيروس WannaCry والمعتمد في الأساس على سلاح فيروسي يُدعى EternalBlue استخدمته وكالة الأمن القومي لفترة طويلة، ونجح فريق المخترقين Shadow Blowers في وضع أيديهم عليه، ومن ثم قاموا بتسريبه، وقد أدى ذلك لإصابة حوالي 250 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة حول العالم حتى الآن.