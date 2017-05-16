لا تضغط على هذا الرابط حتى لو وصلك من صديق (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

انتشرت برمجية إعلانية خبيثة على مدار اليومين الماضيين، بين آلاف المستخدمين، عبر روابط مزيفة تنتحل صفحة موقع خدمة “واتس أب“.

وتعمل البرمجية على إقناع المستخدم بتثبيتها على متصفح “كروم” على الويب، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

ويبدأ الهجوم عندما يستقبل الضحية رابطًا خبيثًا مشابهًا لرابط موقع “واتس أب”، مكتوب بحروف سريالية، وعند الضغط عليه ينتقل إلى الموقع الذي يغري المستخدم بأنه اقترب من تحميل نسخة “واتس أب” جديدة ملونة، وهنا يطلب منه أن يدعو صديق له عبر الـ “واتس أب” أو أي تطبيق أو موقع آخر احتماعي بحيث يكون من السهل انتشار الوباء الإلكتروني.

وبعد هذه الخطوة، يطلب الموقع من المستخدم أن يثبت إضافة على متصفح كروم على الويب من الكمبيوتر، بحيث أن هذه الإضافة هي التي تتضمن برمجية الإعلانات الخبيثة، وبمجرد تثبيتها يغرق المستخدم والمواقع التي يتصفحها كافة داخل محيط الإعلانات المزعجة.

المشكلة الكبيرة أن الإضافة الخبيثة موجودة داخل متجر كروم للتطبيقات والإضافات، أي أنها رسميًا داخل المتجر دون علم غوغل، وهناك أكثر من 16 ألف شخص قاموا بتثبيتها على متصفحاتهم.