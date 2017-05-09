مفاجأة.. أمازون ستجعلك تجري مكالمة دون أن ترى هاتفك (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلقت شركة أمازون ميزتيْ إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية عبر أجهزة “Echo” كمساعدين منزليين، لتصنع بذلك انتصارًا قويًا على غريمها القوي “Google Home”، وفقًا لما جاء على موقع “فينتشر بيت” التقني.

وقالت الشركة :”إن المستخدم يمكنه إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية عبر أجهزة “Echo وEcho Dot”، وكل ما عليه فعله أن ينطق عبارة ” Alexa, call …” وينطق اسم من يرغب في الاتصال به، وحينها سيقوم الجهاز باستخدام تطبيق “أليكسا” المثبَّت على هاتف المستخدم ليقوم بتنفيذ الأمر”.

وكي يتمكن المستخدمون من استقبال اتصالات ورسائل المستخدم التي يجريها من خلال الجهاز المنزلي، لابد أن يكون لديهم تطبيق “أليكسا” مثبتًا على هواتفهم.

وكشفت الشركة عن جهازها الجديد Amazon Echo Show، والذي يحمل شاشة “تاتش” يمكن التعامل معها باللمس، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمات فيديو وتشغيل فيديوهات يوتيوب، وهو يدعم العمل بمنصة الذكاء الاصطناعي للشركة Alexa، كبقية أجهزة المساعدين المنزليين في عائلة ايكو، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وتتيح الشركة في جهازها الجديد شاشة بحجم 7 بوصات وكاميرا 5 ميجابيكسل، والتي يمكن استخدامها بمكالمات الفيديو وكذلك تدعم التصوير باستخدام تطبيقات المراقبة المنزلية.

ويتوافر الجهاز الجديد بسعر 230 دولارًا، ولكن الآن يمكن شراء جهازين بتخفيض 100 دولار، أي بسعر 360 دولارًا.