كروم يتيح لك تصفح الويب بدون إنترنت على هاتفك الأندرويد

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة غوغل أن مستخدمي متصفحها كروم على هواتف أندرويد سيستطيعون تحميل صفحات مواقعهم المفضلة خلال اتصالهم بالإنترنت بحيث يتمكنون من مطالعتها في أي وقت لاحق دون الاتصال بالشبكة، وفقًا لما جاء على موقع “إنجادجيت” التقني.

وقالت غوغل إن الميزة تتيح فائدتين للمستخدمين الأولى متعلقة بأن يقوم المستخدم بتحميل صفحات الويب المهمة بالنسبة له عبر الضغط مع الاستمرار على رابط الصفحة أعلى المتصفح واختيار خيار Download Link وبذلك سيتمكن من الرجوع إلى تلك الصفحة وتشغيلها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

أما الميزة الثانية فهي تتمثل في أن المستخدم عندما يكون غير متصل بالإنترنت ويحاول فتح رابط معين فستظهر له الصفحة الشهيرة التي تحتوي ديناصور انقطاع الاتصال.

وسيكون في تلك الصفحة خيار Download this page later بحيث عندما يعود الاتصال بالإنترنت مرة أخرى على الهاتف يتم تلقائيًا إطلاق تلك الصفحة ومن ثم يتمكن المستخدم من مطالعتها.

ويحتاج المستخدم حتى يستمتع بالميزة الجديدة تحديث تطبيق كروم على هاتفه الأندرويد إلى أحدث إصداراته رقم 58.