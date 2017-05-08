تصميم روبوت أسرع من البشر لاستخدامه في أي تطبيق

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

صمم معهد الإنسان والآلات المعرفي في ولاية فلوريدا روبوت يمشي على قدمين تشبه قدمي الإنسان، وتصل سرعته إلى 10 ميل/ساعة.

ووفقاً للباحث من المعهد جيري برات ، يتفوق الروبت في سرعته على العداء الجمايكي يوسين بولت والذي صنف بأسرع إنسان في التاريخ.

و في حال توسيع حجمه الصغير ليساوي حجم الإنسان فستصل سرعته إلى 30 ميلاً في الساعة، أي أسرع 27.8 ميلاً في الساعة مما حققه بولت خلال سباق بطولة العالم في عام 2009.

وكشف برات لمجلة MIT Technology Review الأمريكية أن تصميم الروبوت السريع يأتي لإظهار كيف يمكن للروبوتات المشي على القدمين تماماً مثل البشر، لاستخدامه في أي تطبيق بسرعة وكفاءة عالية مقارنةً بالأجهزة المستخدمة في الوقت الحالي.