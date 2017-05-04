فيسبوك يطلق خدمة التفاعل بعدة أشكال مع التعليقات

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أطلق فيسبوك أمس الأربعاء ميزة Reactions على تعليقات المنشورات، بحيث يمكن للشخص التفاعل مع التعليقات بأكثر من شكل، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وقد بدأ العمل بهذه الميزة الخاصة بالتعليقات عبر مختلف المنصات على الويب من أجهزة ويندوز وماك، وكذلك من الهواتف الذكية وتطبيق فيسبوك نفسه على أندرويد وآيفون، فيما يدرس فيسبوك إتاحة نفس الخدمة هذا العام بالنسبة للرسائل والمحادثات الشخصية.

وقد أعلن فيسبوك في وقت سابق أنه منذ إطلاق ميزة التفاعل مع التعليقات لأول مرة العام الماضي، تم استخدامها نحو 200 مليار مرة.