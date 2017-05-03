قرصان يحرج ترامب بتسريب صورة تظهر تفوق أوباما في ليلة التنصيب (صورة)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أكدت شبكة CBS الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتم شخصيًا بالبحث عن شخص مجهول اخترق الحساب الرسمي للهيئة العامة لتنظيم الحدائق والمتنزهات الأمريكية في “تويتر”، وذلك خلال حفل توليه للرئاسة مطلع العام الجاري، وفقًا لما جاء على موقع “بوينغ بوينغ” للمنوعات.

وأشار تقرير CBS إلى أن التغريدة التي تم نشرها من الحساب الرسمي حملت صورتين إحداها ترصد حجم المتجمهرين أمام البيت الأبيض خلال تولي الرئيس السابق باراك أوباما 2009 وحجمهم أثناء تولي ترامب، وهو ما أظهر فرقاً كبيراً في الأعداد، حسبما يظهر في الصورة.

وحصلت الشبكة الإخبارية على خطاب مرسل من جانب تيم كاش مدير القطاع الاستراتيجي الرقمي في هيئة المتنزهات إلى شاون كافانغو مديرة أمن المعلومات في نفس الهيئة والذي يوضح فيه الأول أن الأمر غاية في الحساسية ويجب حله بعد تدخل الرئيس شخصيًا.

ويعتبر الرئيس الأمريكي ترامب منصة “تويتر” إحدى القنوات الرئيسية التي يعبر من خلالها عن مختلف آرائه ومواقفه الشخصية والسياسية من مختلف الشؤون الدولية والمحلية.